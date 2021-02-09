В Сертолово появится школа с инженерно-строительным уклоном

Правительство Ленинградской области, строительная компания «КВС» и ведущие технические вузы Петербурга намерены создать в жилом комплексе «Новое Сертолово» общеобразовательную школу с инженерно-строительным уклоном.

Инновационный проект «Из школы – в профессию» позволит качественно подготовиться к поступлению в лучшие вузы Санкт-Петербурга, среди которых Архитектурно-строительный (СПбГАСУ), Политехнический, Горный и другие.

Школа будет сотрудничать с научными кадрами вузов Петербурга, в частности сообщается, что мощную методическую и научную поддержку окажет СПбГАСУ: специалисты вуза разработают для учащихся программу с углубленным изучением отдельных предметов (с 8 класса) и технологического профиля (10–11 классы).

Школу в «Новом Сертолово», рассчитанную на 825 учеников, строит компания «КВС» по федеральной программе «Стимул».