Всеволожский «Кванториум» проведет онлайн-шоу в рамках акции «Ночь науки»

8 февраля, в День российской науки, «Кванториум» во Всеволожске запустил всероссийскую акцию «Ночь науки» среди всей сети детских технопарков. В течение месяца кванторианцы смогут принимать участие в научных играх и проходить тематические викторины.

Главным событием мероприятия станет онлайн-шоу с мастер-классами от ученых и демонстрацией опытов. Рассказать о научных достижениях детям и взрослым обещают в яркой и доступной форме. Кроме того, в рамках шоу пройдет инженерный семейный квест Hi-Tech Family Show. Старт трансляции – 12 февраля в 20.00 в группе всеволожского технопарка.

Напомним, что «Кванториум» во Всеволожске начал свою работу в 2019 году на базе Всеволожского агропромышленного техникума и стал первым технопарком в Ленинградской области. В конце прошлого года регион получил субсидии на создание еще трех технопарков на базе школ Гатчины, Выборга и Мурино. Организация современных образовательных площадок запланирована на 2021–2023 годы.