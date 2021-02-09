Во Всеволожске мужчина пытался вынести под одеждой продуктов на 8 500 рублей

Правонарушителя с краденым товаром задержали в гипермаркете на Колтушском шоссе во Всеволожске.

Как сообщили в пресс-службе Управления Вневедомственной охраны войск Национальной гвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в 3.52 сотрудники магазина увидели мужчину, который пытался без оплаты вынести из магазина товары.

Воришку заметил персонал магазина, когда тот запихивал съестное под одежду. Сотрудники вызвали наряд Росгвардии, нажав тревожную кнопку. Несуна взяли прямо на выходе из магазина. У нарушителя изъяли продуктов на сумму в 8 500 рублей. Подозреваемого передали сотрудникам 128 отдела полиции.