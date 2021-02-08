Центр «Молодежный» пригласил в мир Гарри Поттера

В центре «Молодежный» 4 февраля стартовала тематическая смена «Платформа 9 и 3/4». Участники – подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

В «Молодежном» довольно часто проходят тематические смены. Благодаря этому подростки могут почувствовать себя артистами цирка, героями фильмов и книг, звездами шоу-бизнеса. Каждая смена – это маленький мир. На этот раз гостям предложили окунуться во вселенную Гарри Поттера. И это неудивительно, ведь фильмы и книги о юном волшебнике до сих пор не теряют своей популярности.

В течение пяти дней ребята не только отдыхали и общались, но и обучались, занимались спортом и творчеством. В первый день их встретила распределительная шляпа, которая поведала гостям, на каком факультете им предстоит учиться. Подростков разделили на три факультета: «Пожиратели смеха», «Зачарованные валенки» и «Амэсэвэдж».

Организаторы уделили немалое внимание образовательной программе. Ребят ждало множество полезных мастер-классов. Первый из них – «Я – будущий вожатый». После его прохождения юноши и девушки сами смогут работать вожатыми в «Молодежном». Успешно освоив образовательную программу «ГБР Молодеги», подростки смогут участвовать в мероприятиях центра в качестве соорганизаторов. Курс «Лидеры района» поможет в будущем стать кураторами и проводить мероприятия в своих районах совместно с «Молодежным». Одним словом, гости смены смогли узнать все о организации различным событий и заручиться опытом старших наставников.

Но даже при таком плотном графике можно найти время на развлечения: для подростков успели провести мастер-класс по изготовлению волшебной палочки, кулинарную и шахматную битвы.

Екатерина Королева

Фото группы «ВКонтакте» «ГБУ ЛО «Центр «Молодежный»