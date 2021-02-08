«Тэрэпяйвя» по-ижорски – «здравствуйте»: Ленобласть рассказывает о языке коренных народов региона

Старт интересному проекту дали в областном комитете по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям. Новая рубрика в «Инстаграм» расскажет о том, как приветствовать друг друга на языке коренных малочисленных народов: вепсском, водском и ижорском языках. Такой подход привлечет интерес к их истории.

Об основной идее проекта корреспонденту «Всеволожских вестей» рассказала председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Лира Бурак.

– Задача рубрики – с помощью понятных, общедоступных и осязаемых примеров привлечь внимание к истории, жизни и традициям коренных малочисленных народов Ленинградской области. Это – вепсы, водь, ижора. Цель проекта – создать предпосылки дискуссии о том, каким образом общество может предотвратить исчезновение народов, издревле населяющих наш регион. Через обсуждение и диалог хотелось бы найти способ сохранить этническую самобытность живущих рядом с нами людей – крайне ценных носителей культуры, обычаев, традиций.

По словам Лиры Викторовны, сейчас планируется раз в неделю публиковать страничку межязыкового словаря с наиболее употребляемыми словами и понятиями, которые в том числе можно было бы употреблять при общении.

– Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям постоянно и системно участвует в поддержке коренных малочисленных народов, – продолжает собеседница. – Так, уже несколько лет мы финансируем проведение курсов по изучению языков этих народов. Кстати, преподаватели этих курсов Никита Дьячков и Светлана Трифанова выступают нашими консультантами при составлении словаря.

В прошлом году комитет подготовил цикл из 6 видеоуроков, посвященных национальной кухне коренных народов Ленинградской области, в том числе вепсов, води и ижор.

Ирэн Овсепян