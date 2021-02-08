В Мурино продолжается борьба за чистый воздух

Предприятие по производству кофе ООО «Фаворит» завершило монтаж системы очистки воздуха. Модернизировать оборудование компанию обязал комитет госэконадзора Ленинградской области.

Активная борьба за чистый воздух в Мурино началась в прошлом году. Местные жители неоднократно жаловались на едкий запах, идущий с территорий предприятий «Фаворит» и «Мед-экология». Руководство компаний было приглашено на совещание с профильными комитетами, на котором представители компании «Фаворит» обещали установить дополнительную систему фильтрации.

5 февраля специалисты комитета госэконадзора выехали на территорию предприятия, чтобы оценить качество работы новой системы фильтрации. Несмотря на отмеченную положительную динамику в решении вопроса с выбросом едкого запаха, областной комитет намерен продолжить следить за ситуацией.

Фото комитета госэконадзора ЛО