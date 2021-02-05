Школьники Всеволожского района сдали нормативы на фестивале ГТО

На базе ФОК «Норус» в Сертолово прошел муниципальный зимний фестиваль «Готов к труду и обороне». В этом году в мероприятии приняло участие рекордное количество учебных заведений. Ребята из 22 образовательных организаций соревновались в силе и ловкости, выполняя нормативы ГТО.

Фестиваль проводился с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований, поэтому мероприятие проходило в четыре дня. Школьники района соревновались в командах из восьми человек (четверо – III ступени, четверо – IV ступени). Нормативы сдавали в шести дисциплинах: челночный бег 3 х 10 м; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (девушки, юноши); стрельба из электронного оружия; поднимание туловища за 1 мин.; наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье; прыжок в длину с места толчком двумя ногами.

По итогам командного зачета победителями фестиваля стали ребята из СОШ «Токсовский ЦО им. Героя СССР В.Я. Петрова», второе место у команды «Романовская СОШ», «бронза» ушла ученикам «Кузьмоловской СОШ № 1».

В личном первенстве отличились юные кузьмоловчане: в III ступени среди девочек победила Александра Васильева, среди мальчиков – Платон Данилов (оба ученики «Кузьмоловской СОШ № 1»). В IV ступени среди девочек первое место у Влады Машталер (СОШ «Лесколовский ЦО»), среди мальчиков высший балл набрал Богдан Визир (СОШ «Токсовский ЦО им. Героя СССР В.Я. Петрова»).

Фото Центра тестирования ГТО Всеволожского района