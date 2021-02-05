Куда сообщать о нечищеных дорогах и дворах жителям Всеволожского района?

Сильные снегопады осложняют жизнь не только водителям, но и пешеходам. Коммунальные службы района ежедневно выходят на подведомственные им участки: с раннего утра до позднего вечера проводится ручная и механизированная очистка улиц, тротуаров и дворов от снега и наледи, подсыпка дорожной сети песчано-соленой смесью.

Однако всегда остаются места, где требуется дополнительная уборка снега или противогололедная обработка. Заявки водителей круглосуточно ждет «горячая линия» «Ленавтодора» — 8 (812) 251-42-84 (в зону обслуживания входят автомобильные дороги регионального значения).

Информацию о ненадлежащем состоянии автомобильных дорог, расположенных в границах города Всеволожска, а также заявку на организацию мероприятий по их содержанию можно передать в отдел дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО – тел. 8 (813-70) 25-124.

Кроме того, сообщить о проблемных адресах жители района могут в администрации своих муниципальных образований.

Всеволожск: работы по содержанию асфальтобетонных дорог на территории МО «Город Всеволожск» осуществляет подрядная организация ООО «Леноблстрой», тел.: +7 (812) 334-17-13. Работы по содержанию пешеходных дорожек, автобусных остановок и грунтовых дорог в границах МО «Город Всеволожск» выполняются силами МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания», тел. +7 (813-70) 43-367.

Дубровское городское поселение: диспетчерская служба ЖКХ, тел. 76-640.

Заневское городское поселение: дежурно-диспетчерская служба – тел. +7 (812) 679-09-94, +7 (931) 539-42-58, +7 (812) 521-71-46. Также получить информацию по уборке в Кудрово можно по номеру: +7 (931) 251-32-87.

Кузьмоловское городское поселение: единая дежурно-диспетчерская служба – тел. +7 (931) 260-15-25.

Токсовское городское поселение: приемная администрации – тел. +7 (813-70) 56-365, приемная БМУ «Токсовская служба заказчика» – тел. +7 (813-70) 56-450.

Рахьинское городское поселение: приемная администрации – тел. +7 (813-70) 388-00.

Муринское городское поселение: приемная администрации – тел. +7 (812) 309-78-12.

Морозовское городское поселение: приемная администрации – тел. +7 (813-70) 35-303.

Свердловское городское поселение: приемная администрации – тел. +7 (813-70) 381-50.

Сертоловское городское поселение: приемная администрации – тел. +7 (812) 593-29-02.

Агалатовское сельское поселение: приемная администрации – тел. +7 (813-70) 582-22.

Бугровское сельское поселение: приемная администрации – тел. +7 (812) 294-95-41, +7 (812) 294-95-42.

Колтушское сельское поселение: приемная администрации – тел. +7 (813-70) 717-50.

Куйвозовское сельское поселение: приемная администрации – тел. +7 (813-70) 511-30.

Лесколовское сельское поселение: приемная администрации – тел. +7 (813-70) 527-39

Новодевяткинское сельское поселение: приемная администрации – тел. +7 (812) 595-74-44; +7 (813-70) 655-60.

Романовское сельское поселение: приемная администрации – тел. +7 (813-70) 600-67.

Щегловское сельское поселение: приемная администрации – тел. +7 (813-70) 684-41, 684-25.

Юкковское сельское поселение: приемная администрации – тел. +7 (813-70) 521-42.