Куда сообщать о нечищеных дорогах и дворах жителям Всеволожского района?
Сильные снегопады осложняют жизнь не только водителям, но и пешеходам. Коммунальные службы района ежедневно выходят на подведомственные им участки: с раннего утра до позднего вечера проводится ручная и механизированная очистка улиц, тротуаров и дворов от снега и наледи, подсыпка дорожной сети песчано-соленой смесью.
Однако всегда остаются места, где требуется дополнительная уборка снега или противогололедная обработка. Заявки водителей круглосуточно ждет «горячая линия» «Ленавтодора» — 8 (812) 251-42-84 (в зону обслуживания входят автомобильные дороги регионального значения).
Информацию о ненадлежащем состоянии автомобильных дорог, расположенных в границах города Всеволожска, а также заявку на организацию мероприятий по их содержанию можно передать в отдел дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО – тел. 8 (813-70) 25-124.
Кроме того, сообщить о проблемных адресах жители района могут в администрации своих муниципальных образований.
Всеволожск: работы по содержанию асфальтобетонных дорог на территории МО «Город Всеволожск» осуществляет подрядная организация ООО «Леноблстрой», тел.: +7 (812) 334-17-13. Работы по содержанию пешеходных дорожек, автобусных остановок и грунтовых дорог в границах МО «Город Всеволожск» выполняются силами МУ «Всеволожская муниципальная управляющая компания», тел. +7 (813-70) 43-367.
Дубровское городское поселение: диспетчерская служба ЖКХ, тел. 76-640.
Заневское городское поселение: дежурно-диспетчерская служба – тел. +7 (812) 679-09-94, +7 (931) 539-42-58, +7 (812) 521-71-46. Также получить информацию по уборке в Кудрово можно по номеру: +7 (931) 251-32-87.
Кузьмоловское городское поселение: единая дежурно-диспетчерская служба – тел. +7 (931) 260-15-25.
Токсовское городское поселение: приемная администрации – тел. +7 (813-70) 56-365, приемная БМУ «Токсовская служба заказчика» – тел. +7 (813-70) 56-450.
Рахьинское городское поселение: приемная администрации – тел. +7 (813-70) 388-00.
Муринское городское поселение: приемная администрации – тел. +7 (812) 309-78-12.
Морозовское городское поселение: приемная администрации – тел. +7 (813-70) 35-303.
Свердловское городское поселение: приемная администрации – тел. +7 (813-70) 381-50.
Сертоловское городское поселение: приемная администрации – тел. +7 (812) 593-29-02.
Агалатовское сельское поселение: приемная администрации – тел. +7 (813-70) 582-22.
Бугровское сельское поселение: приемная администрации – тел. +7 (812) 294-95-41, +7 (812) 294-95-42.
Колтушское сельское поселение: приемная администрации – тел. +7 (813-70) 717-50.
Куйвозовское сельское поселение: приемная администрации – тел. +7 (813-70) 511-30.
Лесколовское сельское поселение: приемная администрации – тел. +7 (813-70) 527-39
Новодевяткинское сельское поселение: приемная администрации – тел. +7 (812) 595-74-44; +7 (813-70) 655-60.
Романовское сельское поселение: приемная администрации – тел. +7 (813-70) 600-67.
Щегловское сельское поселение: приемная администрации – тел. +7 (813-70) 684-41, 684-25.
Юкковское сельское поселение: приемная администрации – тел. +7 (813-70) 521-42.