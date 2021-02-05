Всеволожский район готовит 57 участков в Углово для многодетных семей

57 земельных участков в Романовском сельском поселении будут переданы многодетным семьям под индивидуальную застройку. Получить землю новые владельцы смогут этим летом.

Земельная комиссия администрации Всеволожского района приняла решение о формировании земельных участков в деревне Углово. При распределении участков учитываются будущие дороги и необходимые инженерные сети. После постановки земли на кадастровый учет и присвоения адресов, участки передадут стоящим на очереди семьям с тремя или более детьми. Ожидается, что фактический срок передачи – лето 2021 года.

Как сообщает глава районной администрации Андрей Низовский, данные участки входят в зону Ж2 (зона застройки малоэтажными жилыми домами). Проще говоря, здесь не предусмотрено возведение многоэтажек, однако допускается строительство различных соцобъектов.