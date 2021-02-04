Чудотворцы Мультицентра создают мозаичное панно для храма в Романовке

Замысловатые узоры собирают в единую композицию обучающиеся всеволожского Мультицентра трудовой и социальной интеграции. Итоговая работа – настенная мозаичная икона – украсит собой храм святого Александра Невского в поселке Романовка.

Необычный эксперимент проходит в рамках проекта #ЧудотворцыМультицентра под кураторством художника-мозаичиста Андрея Тухватуллина. Работа над мозаикой требует усидчивости и аккуратности – каждый элемент обрабатывается вручную, а затем складывается по заранее разработанной схеме в единый узор. При этом важно не допускать ошибок: выбивающийся по цвету или форме кусочек мозаики нарушает целостность всей работы.

– Проект #ЧудотворцыМультицентра направлен на преодоление стереотипного мышления многих наших соотечественников в отношении трудового потенциала граждан с ментальными нарушениями здоровья, – отмечают в Мультицентре. – Очевидно, что качественно выполненная мозаика будет являться наглядной демонстрацией профессиональных возможностей обучающихся Мультицентра, что повысит их шансы на последующее трудоустройство.

Фото всеволожского Мультицентра трудовой и социальной интеграции