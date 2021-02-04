Студентам Всеволожского агропромышленного техникума рассказали о дружбе

Как познакомиться с жителями самой загадочной страны Карамбии? Собрать информацию о населении и определить, можно ли с ней вести дружеские отношения, пытались в игровой форме выяснить студенты Всеволожского агропромышленного техникума. Организаторы мероприятия – отдел молодежной политики, туризма и межнациональным отношениям администрации Всеволожского района.

На встречу пригласили представителей совета по межнациональным отношения и независимых экспертов. Они рассказали студентам о дружбе, мире и согласии в многонациональной России.

– Цель мероприятия – познакомиться и увидеть, как живет наша молодежь, – рассказал специалист клуба «Ноосфера» Руслан Марзулия. – Сам я вырос и родился в огромной стране, которая состояла из 15 дружных республик. Учился в микрорайоне Бернгардовка во Всеволожске, в многонациональном классе. Среди моих одноклассников – известный певец, цыган Александр Марцинкевич. В советском государстве отсутствовали межнациональные, религиозные и другие конфликты. Сейчас жизнь поменялась. Современный мир с гаджетами мне не очень интересен. Нельзя забывать, что мы живем в уникальной многонациональной стране. У нас проживают колоритные народы о особенностях и традициях которых мало кто знает. Это якуты, башкиры, водь, вепсы, ижора и другие национальности.

– Молодежь, как губка впитывает все, – отметил представитель совета по межнациональному сотрудничеству администрации Всеволожского района Заурбек Султыгов. – Стоит смотреть на два шага вперед и не допускать конфликтов на межнациональной почве.

– Нынешняя встреча призвана укрепить согласие между представителями разных национальностей, – говорит начальник отдела молодежной политики, туризма и межнациональным отношениям администрации Всеволожского района Яна Сахацкая. – Иногда бывают драки на межнациональной почве. Поэтому мы провели разъяснительный урок для студентов. Ребята должны уважать друг друга и самое главное – не нарушать закон страны, в которой живут. Необходимо понять, что любые противоправные действия могу привести к негативным последствиям.

Ирэн Овсепян