Спасение замерзающих во Всеволожске: что делает районная администрация и что скажет прокурор

Всеволожский район весьма привлекателен для многих людей, и потому здесь ведется масштабное жилищное строительство. К примеру, инвестиционно-строительная компания «Всеволожский штиль» предлагает желающим приобрести в г. Всеволожске дома в сосновой роще, с рекреационной зоной и отличной транспортной доступностью. Застройщиком жилого комплекса, расположенного вдоль Дороги жизни между улицей Почтовой и Большим проспектом, являлось и сейчас является ООО «ПМК Всеволожскиндстрой». Работа спорилась.

Уже в 2019 году на Большом проспекте в домах № 31, корп. Б, № 31, корп. 2, 4, 6 стали появляться первые жильцы. Люди радовались новому жилью, не особо обращая внимание на то, что электроэнергия поступает в их квартиры от единственной электрической подстанции 500 кВт, от которой также запитана вся строительная инфраструктура. А может, даже не знали об этом. То же самое и с газоснабжением. Люди пользовались этим благом, устанавливали в квартирах индивидуальные отопительные котлы, использовали газ для бытовых нужд. И они как-то привыкли к тому, что в их квартирах нет приборов учета расхода газа, не заключены договоры на его потребление и, соответственно, – на его оплату. Возможно, они надеялись на то, что все эти неудобные вопросы снимет совладелец ООО «ПМК Всеволожскиндстрой» Владимир Ковалев, а возможно, надеялись, что авось пронесет. Не пронесло.

29 января текущего года в администрацию Всеволожского района на имя главы администрации А.А. Низовского поступила информация о выявлении и пресечении незаконного потребления газа. Специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» установили незаконное присоединение к сетям многоквартирных домов по адресу: г. Всеволожск, Большой проспект, дома № 31, корп. Б, № 31, корп. 2, 4, 6. Наряду с многочисленными нарушениями: технические условия на газификацию просрочены, газоиспользующее оборудование не обслуживается, вентиляционные каналы не проинспектированы, пуск газа распределительной организацией не осуществлялся – был установлен факт хищения газа на сумму, превышающую 20 миллионов рублей, а также создание угрозы жизни и здоровью граждан.

В этот же день в администрации района состоялось совещание с участием представителей Застройщика и ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург», по результатам которого было рекомендовано Застройщику в кратчайшие сроки закончить оформление документов для дальнейшего пуска газа и направить их в соответствующую инстанцию.

Дальше события развивались как в плохом сериале. Утро 1 февраля для жителей трех вышеназванных корпусов жилого комплекса «Всеволожский штиль» началось с общения с бригадой компании «Газпром газораспределение Ленинградская область». Сотрудники приехали, чтобы перекрыть доступ топлива в трехэтажные дома. Жители, естественно, встали «живым щитом» на их пути, утверждая, что бесчеловечно оставлять без тепла пожилых людей и детей, тем более что, по прогнозам синоптиков, ожидается сильное похолодание. Их можно понять! И тем не менее – бригада при содействии наряда полиции выполнила свою работу, и 160 жилых помещений в трех корпусах остались без отопления… Естественно, телефоны в администрации района раскалились добела.

Дальнейшее было похоже на спасательную операцию. 3 февраля под руководством заместителя главы администрации района по строительству и ЖКХ А.В. Кондрашина на место выехала группа специалистов в следующем составе: Константинов С.А. – начальник управления ЖКХ, Логвинов С.М. – начальник отдела ЖКХ, Митрофанов Ю.Н. – заместитель главного инженера ОАО «Всеволожские тепловые сети», Кузнецов А.А. – директор МП «ВПЭС», Кучеренко И.П. – главный инженер МП «ВПЭС» и другие. В результате осмотра места происшествия было рекомендовано: ТСЖ «Большой проспект-31» совместно с Застройщиком произвести слив теплоносителя из систем отопления мест общего пользования и незаселенных квартир, осуществить установку электрических котлов для отопления мест общего пользования, предоставить индивидуальное электрическое отопительное оборудование для размещения в заселенных жилых помещениях и предоставить в адрес администрации список заселенных и незаселенных квартир, осуществить непрерывный контроль электроустановок многоквартирных домов ввиду увеличения электрической нагрузки на внутридомовые сети и т.д.

В сложившейся ситуации многие жители теперь наверняка вспомнят о том, что электрическая подстанция у них одна. Даже подумать страшно, что будет с людьми, если вдруг она выйдет из строя из-за перегрузки или не выдержат внутридомовые электросети…

Но это вовсе не значит, что в данной скверной ситуации администрация района оставила жителей один на один с их бедой: в этот же день в 19.00 в актовом зале администрации была организована встреча жителей с Застройщиком – Владимиром Ковалевым, услышавшим в свой адрес немало нелестных слов. На многие вопросы граждане так и не получили вразумительных ответов. Наибольшее неудовольствие у людей вызвало то, что Застройщик выставляет им счета на оплату электроэнергии по «строительным» тарифам, намного превышающим тарифы для частных лиц. Владимир Ковалев резонно, на его взгляд, отвечал людям, что, если он не будет этого делать, ему не на что будет продолжать строительство. Логика довольно своеобразная, с которой по существу, как и со многими его другими нарушениями, в настоящее время занимаются правоохранительные органы. Они и дадут оценку его «хозяйственной» деятельности. Боюсь ошибиться, но, следуя логике Застройщика, гигантские долги за уже потребленный газ тоже лягут на плечи жителей.

А мы лишь будем надеяться на то, что работники МП «ВПЭС», которые до нормализации ситуации с теплоснабжением будут постоянно осуществлять замеры потребляемой мощности и следить за тем, чтобы все плановые работы на сетях электроснабжения, питающих дома, были до особого распоряжения приостановлены, – не ударят в набат!

И еще очень-очень будем надеяться на то, что зарезервированная при поддержке комитета по топливно-энергетическому комплексу ЛО передвижная дизель-генераторная установка мощностью 400 кВт для обеспечения электроснабжения в случае нештатных ситуаций в электрических сетях так и останется в резерве!

Владимир Шемшученко