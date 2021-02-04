Самый высокий уровень безработицы по Ленобласти во Всеволожском районе

Уровень безработицы во Всеволожском районе в январе–феврале составил 4,55% и в разы вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего на учете районной биржи труда более 10 тысячи соискателей. В банке вакансий 2 683 предложения. Самый низкий уровень безработицы в Волховском районе. Здесь он составил 0,84%.

Как сообщили на Бирже труда Всеволожского района, средний оклад, который предлагают работодатели, составляет около 40 тысяч рублей. Повышенный спрос на квалифицированных поваров, швей, электриков, станочников, строителях всех квалификаций. Правда ситуация на рынке труда несбалансированная – необходимы профессиональные рабочие, вместо которых приходят самоучки. Так что спрос на мастеров с золотыми руками по-прежнему очень высок.

Так получилось, что во Всеволожском районе нет нестандартных вакансий. Космонавтов, водолазов и тюнеров никто не ищет. Зато биржа сотрудничает с 1 758 предприятиями, которым требуются представители более «приземленных» специальностей.

– На рынке труда Ленинградской области сохраняется стабильная ситуация, – отмечают в правительстве Ленинградской области. – Всего в базе данных региона более 22 тысяч вакансий.

– Иногда нам нужны сотрудники. Особенно когда трудимся над расширением новой линейки продукции, – отмечает менеджер по подбору персонала ООО «Респираторный комплекс» Елена Никитенко. – Поэтому мы часто участвуем в ярмарках вакансий, как в Петербурге, так и в Ленинградской области. Требования у соискателей самые разные. Кому-то нужен социальный пакет, кто-то обращает внимание на размер заработной платы, а кто-то на наличие развозки. Некоторые штудируют вакансии, которые ближе к дому. Конкурировать, когда рядом мегаполис, нелегко. По сути, «сладкий пряник» на рынке труда – достойный оклад и хорошие условия.

Ирэн Овсепян