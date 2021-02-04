Уважаемые работодатели Всеволожского района! Всеволожская биржа труда приглашает к сотрудничеству. Предлагаем принять участие в конкурсе на финансовое обеспечение затрат, на организацию общественных работ в рамках реализации государственной программы Ленинградской области «Содействие занятости населения Ленинградской области».

Прием заявок осуществляется с 22.01.2021 по 20.02.2021, по адресу: г. Санкт-Петербург, Трамвайный проспект, д.12, корп. 2, каб. 306, е-mail: czn47@czn47.ru

Конкурсный отбор состоится 25 февраля 2021 года.

Ознакомиться с Порядком предоставления субсидии из областного бюджета можно на сайте Комитета по труду и занятости населения Ленинградской области.

Телефоны для получения дополнительной информации: 8 (813-70) 3-17-67, 593-87-25, 8 950 033-02-75.