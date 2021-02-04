Во Всеволожске задержали грабителей, укравших смартфон у прохожего

Сотрудники Росгвардии задержали на улице Плоткина во Всеволожске злоумышленников, совершивших разбойное нападение. В ходе бандитского налета был ранен мужчина.

Как сообщили в Управлении вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 3 февраля на маршруте патрулирования в наряд Росгвардии поступил сигнал, что мужчина и женщина, угрожая ножом прохожему, забрали смартфон и зарядное устройство. В ходе «налета» злоумышленники нанесли потерпевшему ножевое ранение в область запястья. Правоохранительные органы получили ориентировку с приметами преступников.

Подозреваемых в разбойном нападении задержали по «горячим» следам около здания на улице Советской. В ходе проверки было установлено, что мужчина-налетчик дважды привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных статьей 105 (убийство) УК РФ, а также был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. У подозреваемого изъяли нож, а также часть похищенных вещей. Злоумышленников передали в 128 отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело.