Опорный пункт полиции в Мурино построят в 2021 году
На строительство отделения полиции для молодого города Всеволожского района регион выделил 150 миллионов рублей. Модульное здание планируется ввести в эксплуатацию этой осенью.
Как сообщает Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области, сейчас идет подготовка участка под строительство. Рабочие огораживают площадку на Ручьевском проспекте и подводят временные сети. Впереди – вынос Избушечного ручья с места застройки в коллектор и выравнивание площадки.
По графику подготовительные работы должны завершить в марте. Затем участок передадут ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, которое будет заказчиком строительства быстровозводимого здания полиции.
Отметим, что модульные здания имеют широкие возможности к утеплению и организации внутреннего пространства. Изготовление и монтаж подобных объектов занимает всего 4–6 месяцев, что позволяет в кратчайшие сроки строить комфортные и удобные служебные здания.
Фото Дирекции КТР Ленобласти