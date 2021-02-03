Опорный пункт полиции в Мурино построят в 2021 году

На строительство отделения полиции для молодого города Всеволожского района регион выделил 150 миллионов рублей. Модульное здание планируется ввести в эксплуатацию этой осенью.

Как сообщает Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области, сейчас идет подготовка участка под строительство. Рабочие огораживают площадку на Ручьевском проспекте и подводят временные сети. Впереди – вынос Избушечного ручья с места застройки в коллектор и выравнивание площадки.

По графику подготовительные работы должны завершить в марте. Затем участок передадут ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, которое будет заказчиком строительства быстровозводимого здания полиции.

Отметим, что модульные здания имеют широкие возможности к утеплению и организации внутреннего пространства. Изготовление и монтаж подобных объектов занимает всего 4–6 месяцев, что позволяет в кратчайшие сроки строить комфортные и удобные служебные здания.

Фото Дирекции КТР Ленобласти