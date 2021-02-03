Ленинградская область послабляет «коронавирусные» ограничения

Улучшение эпидемиологической ситуации в 47-м регионе позволило частично ослабить введенные ранее ограничительные меры. Послабления в «желтой» и «красной» зонах затронули работу общепита, музеев, кинотеатров, торговых и спортивных центров.

Соответствующее постановление 2 февраля подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Документ официально снимает все ограничительные меры, введенные на территории районов, входящих в «зеленую» зону. Таким образом, три района Ленобласти вернулись к обычному ритму жизни.

Густонаселенный Всеволожский район по-прежнему относится к «красной», ограничительной зоне. Согласно последним послаблениям в мероприятиях, организованных муниципальными и региональными органами власти, смогут принять участие до 300 человек на открытом воздухе и до 80 – в помещениях. Остальные виды массовых мероприятий остаются под запретом.

В торговых центрах и комплексах со 2 февраля сняты все ограничения по площади торговых залов. При этом действует ограничение на одновременное пребывание покупателей – на одного человека должно приходиться не менее 8 «квадратов» торговой площади. Соблюдение масочного режима обязательно.

Небольшие послабления внесены в работу предприятий общепита. Комендантский час для ресторанов в «красной» зоне все еще в силе – заведения могут принимать посетителей с 6.00 до 23.00, в остальное время работать только на выдачу или доставку заказов. Однако регион снял ограничение по заполняемости зала, при условии расстановки столов минимум в 1,5 метра друг от друга. По схожим правилам работают развлекательные заведения (ночные клуб, дискотеки): потанцевать в заведении можно с 6.00 до 23.00, соблюдая масочный режим.

Дома культуры, кинотеатры, театры и концертные залы могут работать при условии 50% заполняемости зала. Соседям из «желтой» зоны повезло больше – там можно заполнить три четверти посадочных мест. Зрители и сотрудники обязаны носить маски. Музеи могут проводить экскурсии на открытом воздухе в группах до 25 человек, в помещениях – исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м площади.

Скорректировано ограничение по организациям дополнительного образования, а также детских развлекательных центров и игровых комнат. Теперь их деятельность разрешена при условии нахождения в помещении не более 1 человека на 4 кв. м.

Хорошая новость для молодоженов – количество гостей, которые могут присутствовать при регистрации брака, увеличено с 10 до 25 человек.