Дороги Ленобласти расчищают 440 единиц спецтехники

Дорожники 47-го региона работают в усиленном режиме. На региональных магистралях к борьбе со снегопадом «подключились» 440 единиц техники.

Всего за прошедшие сутки от снега и наледи очищено почти 11 тысяч километров дорог. В ходе обработки покрытия было использовано 130 тонн соли. Работа по очистке продолжается. Для предотвращения аварийных ситуаций дорожники просят водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим.

По сообщениям синоптиков, снегопады продолжатся до субботы. Ожидается, что вечером 3 февраля высота выпавшего снега достигнет 11 сантиметров. Соответствующие службы приведены в полную готовность.

В связи с нынешней ситуацией для водителей в Ленинградской области работает круглосуточная «горячая линия» «Ленавтодора» – 8 (812) 251-42-84. О ситуации на дорогах автомобилисты могут написать дорожникам в директ Instagram (аккаунт @dorogi_lo).

Ирэн Овсепян