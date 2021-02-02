Ленобласть будет отдавать памятники культурного наследия в «аренду за рубль»

Областное правительство установило льготную ставку для аренды памятников культурного наследия, расположенных на территории 47-го региона. Заинтересованные инвесторы смогут взять данные объекты по ставке 1 рубль за «квадрат», при условии обязательной реставрации.

Как отмечает пресс-служба областного правительства, минимальный срок аренды – 15 лет. При этом за первые семь лет аренды инвестор обязан провести нужные экспертизы, разработать проектную документацию и, после согласования проекта реставрации с комитетом по сохранению культурного наследия, восстановить здание.

Отдавать в «аренду за рубль» будут объекты, расположенные непосредственно на территории Ленинградской области и находящиеся в неудовлетворительном состоянии. Ожидается, что льготная ставка сможет привлечь частных инвесторов к восстановлению и реставрации памятников культурного наследия.