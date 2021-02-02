Идет регистрация на лыжный марафон «Toksovocup 2021»

В эти выходные, 6 и 7 февраля, в поселке Токсово пройдет традиционный лыжный марафон Toksovocup. Принять участие в мероприятии могут спортсмены любого уровня подготовки – для этого достаточно зарегистрироваться на сайте o-time до 4 февраля.

Как сообщают организаторы, из-за «коронавирусных» ограничений соревнования будут проходить в новом формате. Участников ждет раздельная гонка на дистанциях 10 км, 17 км, 34 км и 51 км свободным стилем. Спортсмены стартуют индивидуально с учетом раздельных временных кластеров. Личные результаты будет считать система электронного хронометража.