Всеволожский народный театр получил международную премию

В онлайн-конкурсе «Триумфальная маска» (IX Международная театральная премия) Всеволожский народный драматический театр под руководством заслуженного работника культуры Ирины Анатольевны Троицкой был удостоен Диплома лауреата I степени в группе старше 25 лет.

На конкурс отправили одну из трех частей спектакля «Кружева любви» – 50-минутную постановку «Граф Нулин», в которой заняты актеры Светлана Воянова, Александр Солохин, Давид Дзидзигури, Тамара Зубарева, Артур Мальцев и Владимир Солохин.

Всего же в большом спектакле, поставленном по произведениям Александра Пушкина, кроме «Графа Нулина», есть также сцены из «Евгения Онегина» и «Барышни-крестьянки». Роли, кроме перечисленных актеров, исполняют Елена Прокофьева, Анастасия Манаева, Михаил Морозов и Александра Евдокимова.

Спектакль «Кружева любви» был поставлен Ириной Троицкой и Александром Маркиным в 2019 году и сыгран не только на родной сцене Всеволожского ЦКД, но и в исторических интерьерах Музея-усадьбы «Приютино».

Оргкомитет международного конкурса поблагодарил режиссера и труппу театра за хорошую подготовку, отметив красивое театральное решение сложного жанра, прекрасное музыкальное оформление и очень яркое исполнение ролей. Ирина Троицкая удостоена Благодарственного письма.

К сожалению, сейчас поклонники Всеволожского народного театра лишены возможности аплодировать и дарить своим любимым актерам цветы, но пандемия когда-нибудь закончится, и тогда зрители вновь займут места в зрительном зале Центра культуры и досуга. А пока спектакли, в том числе и новую постановку «Танго любви», можно смотреть в группе Всеволожского ЦКД в соцсети «ВКонтакте».

Соб. инф.