Пассажиры Ленобласти смогут оплачивать проезд картами «Тройка»

Правительство Ленобласти планирует в этом году внедрить в регионе единую транспортную карту «Тройка». Новая система оплаты позволит снизить стоимость поездок, а жители области получат возможность пользоваться программами лояльности и получать бонусы от партнеров.

Подробности внедрения транспортной карты обсудили глава региона Александр Дрозденко и заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов. После того как в 47-м регионе заработает карта «Тройка», оплатить проезд на любом виде общественного транспорта одной картой можно будет в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Тульской областях.

«Тройка» поможет сделать перевозки пассажиров более прозрачными. Благодаря единой системе платежей область сможет отслеживать пассажиропоток и определять нагрузку на каждый конкретный маршрут. Это поможет более эффективно реагировать на недостаток транспортных средств или необходимость в увеличении интервала движения.

Также стоит отметить, что за время своего существования карта «Тройка» вышла за пределы общественного транспорта: благодаря многочисленным партнерским программам в Москве «Тройкой» можно расплачиваться во многих музеях и общественных местах, таких как катки или кафе. Также карта дает право получать дополнительные бонусы от магазинов – участников программы лояльности.

При этом возможность пользоваться общими для всех бонусами не влияет на стоимость проезда – тарифы внутри региона будут по-прежнему определяться областью. В перспективе регион намерен объединить «Тройку» с внутренней системой льгот и, по примеру столицы, привязать к карте возможность расчета за услуги в областных музеях, спорткомплексах и т.д.