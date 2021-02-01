Кузьмоловчанка будет представлять Россию на юниорском чемпионате мира по биатлону

Спортсменка из Всеволожского района Влада Шишкина завоевала золотую медаль на Всероссийских соревнованиях в Ижевске, которые являются отборочным турниром на первенство мира среди юниоров. Девушка вошла в состав сборной России и будет представлять свою страну на чемпионате в Австрии.

Как сообщает спортивная федерация биатлона Санкт-Петербурга, Влада Шишкина финишировала первой в спринте на 6 километров и одержала уверенную победу – юная биатлонистка прошла оба огневых рубежа без единого промаха. Также спортсменка стала победительницей в смешанных эстафетах и взяла «бронзу» в масстарте.

Газета «Кузьмоловский вестник» уже брала интервью у многообещающей спортсменки, где Влада поделилась своими первыми шагами на пути к большому спорту:

– Мне нравились лыжи, и папа стал подыскивать мне секцию лыжных гонок. Так я попала к Ирине Александровне Якимовой. Сначала мы тренировались только в Кузьмолово, потом стали выезжать на спортивные базы в Токсово.

Вскоре способных лыжниц приметил тренер по биатлону. Он отобрал несколько спортсменок, среди которых оказалась и Влада. Так в ее жизнь вошел биатлон.

– Биатлон еще интереснее, чем лыжные гонки, – отметила кузьмоловчанка. – Добавляется стрельба, непредсказуемость. Да я и по телевизору всегда смотрю каждую гонку!

В завершение интервью девушка поделилась, что мечтает победить на чемпионате мира по биатлону. Пожелаем спортсменке исполнить свою мечту на будущем чемпионате мира!

Фото пресс-службы администрации Кузьмоловского городского поселения