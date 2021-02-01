«Альфу» посетили пушистые друзья

В конце января к ребятам из молодежного центра «Альфа» пришли в гости хвостатые друзья. Их привела зооволонтер Дарья Передельская.

Девушка помогает приюту «Всеволожский пес» и работает ветеринаром в двух клиниках нашего города. Так что опыт общения с животными имеет немалый. В «Альфу» Дарья пришла с двумя собаками – Шреком и Джессикой. Джессика сейчас находится на передержке. Добровольцы хотят найти для нее любящую семью. Шрек – пес, которого девушка долго пыталась пристроить, а в итоге решила оставить себе.

На своей странице в социальной сети Даша размещает фотографии и информацию о животных, которым нужен дом. Однако важно не только пристраивать брошенных кошек и собак, но и заниматься своего рода профилактикой, рассказывая владельцам об ответственном отношении к ним.

Именно с этой целью доброволец и пришла в «Альфу». Она рассказала ребятам о том, как правильно составить рацион собаки, когда следует делать прививки, как сделать так, чтобы прогулка была безопасной. Девушка также поведала, как действовать, если подростки нашли потерянное животное, каким образом можно помочь ему найти дом. Встреча получилась полезной и душевной – ребята с интересом слушали Дашу и активно задавали вопросы, ну и, конечно же, общались с четвероногими гостями.

Екатерина Королева

Фото группы «ВКонтакте» «Всеволожский молодежный центр «Альфа»