«Частники» Ленобласти смогут заказать индивидуальный вывоз мусора

В 47-м регионе появилась услуга по индивидуальному вывозу мусора. Владельцы ИЖС Всеволожского, Выборгского, Гатчинского и Ломоносовского районов могут заказать дополнительный вывоз отходов из контейнеров, установленных на придомовой территории.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, услуга осуществляется единовременно по заявкам жителей. Стоимость будет определяться непосредственно исполнителем услуги, однако примерные расценки названы в пределах 250–300 рублей за вывоз объема в 124–240 литров. Оставить заявку можно региональному оператору по телефону горячей линии 8 (812) 207-18-18.

Введение данной услуги не будет альтернативой ежемесячной оплаты за вывоз ТКО с контейнерных площадок. Владельцы ИЖС по-прежнему обязаны осуществлять данные платежи.