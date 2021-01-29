У мемориала «Разорванное кольцо» может появиться новый монумент

Шесть бронзовых фигур в полный рост, стоящих на постаменте в виде карты Ладожского озера, могут установить неподалеку от места прорыва блокады Ленинграда. Эскиз памятника уже показали губернатору Ленинградской области Александру Дрозденка.

Как пишет издание «PRO-Отрадное», идея дополнить мемориал «Разорванное кольцо» новой скульптурой принадлежит Благотворительному фонду «Центр помощи жертвам социальных проблем, терроризма и военных конфликтов». Руководители фонда вышли с инициативой приурочить установление монумента к 80-летию прорыва блокадного кольца.

По задумке создателей проекта, символичность «Разорванного кольца» следует дополнить композицией с участием обычных людей, которые ежедневно трудились и отстаивали блокадный город в военное время. В основу эскиза легла карта Ладожского озера с четко прочерченной дорогой. С одной стороны монумента будут фигуры жителей блокадного Ленинграда – их символизирует солдат и мать с ребенком. По другую – все те, кто сражался с врагом за границами осажденного города: красноармейцы, водители, регулировщики…

Эскиз проекта был показан губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко. Глава региона высоко оценил символичность и значимость проекта.

– На мой взгляд, монумент очень интересный. – прокомментировал Александр Юрьевич. – Очень хотим реализовать этот проект. Я дал команду начать подготовку к конкурсным процедурам, чтобы мы успели установить памятник в этом году, к 80-летию Дороги жизни.