Религиозную лирику обсудили воспитанники Мультицентра

В рамках проекта «Читаем вслух» в Мультицентре социальной и трудовой интеграции состоялась интересная литературная дискуссия на духовную тематику. Гостем учреждения стал главный библиограф Ленинградской областной библиотеки Александр Очапов.

Обучающиеся активно включились в процесс обсуждения и проводили параллели между событиями, описанными авторами, со своей собственной жизнью. В ходе литературной дискуссии за чтением духовной лирики Пушкина, Фета, Некрасова, Мандельштама и других авторов выдвигались различные версии событий, задавались вопросы, звучали истории. Безусловно, религиозная тематика достаточно непростая. Но ребята прочувствовали произведения и делились своими впечатлениями со спикером.

В следующий раз в рамках проекта «Читаем вслух» планируется поговорить о сказках и обсудить произведения отечественных и зарубежных авторов, а также их героев.

Как отмечают в Мультицентре, каждая литературная встреча индивидуальна: сложно предугадать, как отреагируют ребята. На одном из литературных вечеров бурное обсуждение вызвала любовная лирика Пушкина и рассказы О. Генри. В прошлом году заключительной встречей в рамках проекта стала встреча с председателем комитета общего и профессионального образования Сергеем Тарасовым, который читал басни Крылова.

Ирэн Овсепян