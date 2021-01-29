Литераторов Всеволожского района приглашают на конкурс «Герои Великой Победы»

Стартовал прием заявок для участия во Всероссийском ежегодном литературном конкурсе «Герои Великой Победы». К участию приглашают литераторов и художников всех возрастов.

Конкурс проходит по основным номинациям: проза, поэзия, публицистика, рисунок и песня. Для военнослужащих и юнармейцев созданы дополнительные номинации, в рамках которых участники могут рассказать о военно-патриотическом воспитании и общественных акциях.

Для юных участников предусмотрена номинация «Проба пера» с двумя возрастными категориями: опробовать свои силы могут начинающие писатели до 12 лет и ребята от 12 до 18 лет. Работы художников также будут оцениваться в разных возрастных категориях.

Конкурс будет проходить в несколько этапов. Прием заявок продлится до 1 мая. Подробнее с положением можно ознакомиться на сайте героивеликойпобеды.рф.

Цели и задачи конкурса – сохранение и увекоечивание памяти о проявленном героизме советских солдат и мужестве российских воинов, защищавших рубежи Родины, воспитание чувства патриотизма и гордости за подвиги воинов-героев, сохранение военно-исторического наследия.