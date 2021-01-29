В ходе ночного рейда Всеволожский экопатруль эвакуировал два мусоровоза

В ночь с 28 на 29 января сотрудники Всеволожского экологического патруля получили сигнал от активистов из Мяглово о завозе отходов на территорию бывшей воинской части. Полученная информация была оперативно передана в Комитет по экологии и военную прокуратуру.

Подробности ночного рейда рассказывает глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. Специалисты экопатруля, вместе с представителями Комитета по экологии и военной прокуратуры, прибыли на территорию бывшей военной части и приступили к обследованию места.

При въезде на территорию обнаружили контейнер-бытовку. Как позже выяснилось, еще до начала рейда оттуда сбежал местный «охранник». Далее в ходе обследования в лесу неподалеку нашли три машины – два пустых пухтовоза и «Газон Некст». А вот за зданием склада специалисты обнаружили планировочный бульдозер, правда, без машиниста.

Пока шел рейд, к въезду на территорию был остановлен еще один пухтовоз, на этот раз с мусором. К этому моменту к работе экопатруля подключились сотрудники полиции и ГИБДД. У водителей мусоровозов проверили документацию, на двоих были составлены протоколы. Два автомобиля были эвакуированы на спецстоянку.

Фото со страницы Андрея Низовского в соцсети «ВКонтакте»