Решение транспортных проблем Всеволожского района тормозит Ржевский полигон

Об этом сегодня, 28 января, на заседании областного правительства заявил генеральный директор компании SIMETRA Владимир Швецов.

– Вопрос решения проблемы строительства трассы Мурино – Дорога жизни встал ребром, – отмечает Швецов. – Для развития этого ключевого проекта надо поставить все точки над «i» с Министерством обороны по части Ржевского полигона. Сейчас данная проблема тормозит развитие транспортного сообщения и не дает инициировать строительство транспортного узла.

– В целом во Всеволожском районе часть наиболее актуальных объектов уже строится, – подчеркнул начальник Комитета по дорожному строительству Денис Седов. – Это касается реконструкции Колтушского шоссе, строительства виадука на Мельничном Ручье во Всеволожске и ряда других масштабных проектов.

– Дороги Ленинградской области входят в тройку магистралей с самой высокой транспортной нагрузкой, – заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – Таким образом мы – стратегически важный регион и можем претендовать на федеральное финансирование. Кроме того, правительство инициировало разработку программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Ленинградской области. Разработанная программа имеет важное значение. Только необходимо принять меры, чтобы на земельные участки был наложен публичный сервитут. Это позволит избежать появления заинтересованных в личной выгоде частных лиц и юркомпаний, для решения проблем с которыми нужно будет предпринимать героические усилия.

По словам губернатора, необходимо просчитать объем инвестиций, которые необходимы для реализации проектов, и подготовить документы на федеральное финансирование в рамках нацпроектов.

Ирэн Овсепян