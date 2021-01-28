В Ленобласти было сделано более 8 тысяч вакцинаций от коронавируса

Ситуация с ковидом в 47-м регионе медленно, но планомерно улучшается. Об этом сегодня, 28 января, на заседании правительства председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин.

На развернутых 3 157 койках находится 1 863 пациента, а число выписанных больных превышает количество поступающих в медучреждения почти вдвое.

– Всего в Ленинградской области 25 прививочных станций, куда поступило 9 тысяч 342 вакцины, – отметил Сергей Вылегжанин. – По последним данным, уже привиты 8 012 человек. Новое поступление препарата планируется на следующей неделе. При этом в листе ожидания на вакцинацию уже записаны более 10 тысяч человек.

По словам Александра Дрозденко, особенно важно организовать регулярную вакцинацию в красной зоне, где ситуация напряженная. Это, в частности, Всеволожский, Гатчинский и Тихвинский районы. Только так можно дать отпор болезни.

– Задача с масштабной вакцинацией в краткие сроки непростая, – отметил губернатор. – Но у нас есть в этом направлении определенные достижения, достойные похвалы. В первую очередь мы прививаем людей, которые работают в зоне риска. Они «золотой запас» трудовых ресурсов Ленинградской области.

– Правильный подход, – согласилась руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области Ольга Историк. – В тех районах, где очень низкий уровень заболеваемости, вакцинацию можно чуть отложить. Что касается уровня распространения коронавируса, увеличились единичные случаи заражения ковидом среди детей, а вот показатели заболеваемости среди медперсонала снижаются. В списке антирейтинга лидирует Тихвинский район. В красной зоне продолжают оставаться Выборг, Гатчина, Кириши, Всеволожск.

– За все время было сделано более одного миллиона тестов на ковид, – добавил Сергей Вылегжанин. – Анализы можно сдать в 16 пунктах. Кроме того, благодаря финансированию и дополнительно выделенным средствам в размере 41 млн рублей появилась «подушка безопасности».

Ирэн Овсепян