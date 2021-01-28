Всеволожский район лидирует по числу представителей малого и среднего бизнеса

Число занятых в сфере малого и среднего предпринимательства Ленинградской области выросло и составило 121% относительно показателей 2019 года. Всего в этом сегменте экономики задействовано 27 767 человек. Годом ранее эта цифра составила 22 995.

– Всеволожский район не только лидирует по числу МСБ, но и возглавляет рейтинг по числу самозанятых, – отметила на заседании областного правительства председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Светлана Нерушай. – Здесь к новому специальному налоговому режиму перешли около трех тысяч предпринимателей. Это свыше 200% от прогнозируемого числа. Хуже всего обстоят дела в Волховском районе, где таковых всего 89 человек.

За прошлый год область не только сохранила число малых и средних предпринимателей, но и вошла в тройку с положительной динамикой в России. Однако Светлана Нерушай отмечает что, несмотря на позитивную тенденцию, необходимо работать дальше: задача региона – сохранить и увеличить динамику роста.

– Необходимо поддерживать предпринимателей и дальше, – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – Не стоит забывать, что средства, выделенные на помощь бизнесу, окупаются созданными рабочими местами и налоговыми поступлениями.

Ирэн Овсепян