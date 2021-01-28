Во Всеволожском районе зажглись свечи памяти

27 января, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в городах и поселениях Всеволожского района прошла традиционная акция «Свеча памяти». Десятки огоньков загорались в этот день у мемориалов и памятников.

Каждое поселение района отмечало этот день по-своему, но никто не забыл о значимой дате. Земляки приходили к памятным местам небольшими группами и поодиночке, чтобы воздать дань уважения погибшим в осажденном городе, чтобы вспомнить о героизме и доблести тех, кто сражался и отстоял родную землю.

В Кузьмоловском поселении вместе собрались представители ветеранской и молодежной организаций, депутаты и сотрудники администрации, чтобы по традиции выложить свечами слово «ПОМНИМ». Акцию ежегодно организует Молодежный совет при поддержке местного Дома культуры.

Минутой молчания почтили память павших воинов и ленинградцев жители Токсовского поселения. Люди собирались у водонапорной башни, где прошла небольшая культурная программа с участием юнармейцев.

В Агалатовском поселении в благодарность героям – освободителям Ленинграда возложили цветы в деревнях Агалатово и Вартемяги. А народный самодеятельный коллектив «Мелодии души» под руководством Ольги Карачковой исполнил «Ленинградский вальс».

27 января ровно в 20.00 жители Заневского городского поселения зажигали в своих домах свечи памяти, оставляя их гореть у окон в честь значимой даты.

Жители Дубровского поселения собрались вместе на берегу Невы у памятника-часовни, где состоялось торжественное мероприятие с возложением цветов. Настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» провел поминальную службу по погибшим в годы блокады.

Воспитанники молодежно-подросткового клуба «Планета» и молодежного центра «Альфа» зажгли свечи в память всех жителей и защитников блокадного Ленинграда. Ребята собрались у часовни в честь Святого великомученика Георгия Победоносца.

Торжественный митинг, посвященный 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, прошел и в Лесколовском поселении. У мемориала «Аллея славы» читали стихи и документальные вырезки, вспоминали героев, возлагали цветы и зажигали свечи.

В этот день в Свердловском поселении на площади Надежды и у школы во 2 микрорайоне работала полевая кухня, стояла военная техника и показывали военные фильмы под открытым небом.

В Культурно-досуговом центре «Бугры» чествовали жителей блокадного Ленинграда, проживающих на территории Бугровского сельского поселения. А в бугровских школах проходили тематические уроки и интерактивная викторина.

В Муринском городском поселении в этот памятный день представители местной администрации и Совета ветеранов возложили цветы к мемориалу Авиаторов Балтики и на братскую могилу на Муринском кладбище. Почтить память героев пришли ребята из молодежного актива Мурино.

Фото пресс-служб администраций муниципальных образований Всеволожского района