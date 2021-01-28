Больше всего жалоб в Общественную палату Ленобласти поступает на плохие дороги и мусорные полигоны

За ходом голосования по поправкам в Конституцию следили более четырех тысяч наблюдателей Общественной палаты из Ленинградской области, а за выборами губернатора – 1,5 тысячи человек. Об этом сегодня, 28 января, рассказал председатель Общественной палаты Ленинградской области Юрий Трусов.

Также спикер поделился самыми актуальными темами, с которыми жители 47-го региона обращаются в палату.

– За год больше всего жалоб поступило на состояние дорожных покрытий, – отметил Юрий Трусов. – Кроме того, люди недовольны мусорными полигонами и благоустройством территорий. По итогам заседаний и круглых столов были направлены письма и рекомендации в органы власти. У нас сложились хорошие деловые отношения с муниципалитетами, которые активно сотрудничают и прислушиваются к голосу Общественной палаты. Они быстро реагируют на наши сигналы. Правда, пока жалобы не сокращаются, поэтому продолжаем контролировать работу местных властей.

Как отмечает Юрий Трусов, во многих районах уже созданы муниципальные подразделения. Самые активные из них во Всеволожском и Гатчинском районах и городе Сосновый Бор.

– Ряд вопросов, которые внесла Общественная палата, обсуждается в правительстве, – подчеркнул Александр Дрозденко. – Что касается вопроса мусорных полигонов, то на рынок вышел «Невский оператор», который намерен решить эту проблему. Планируется закрытие мусорных полигонов. Но сделать это по щелчку не получится. Сейчас полным ходом обсуждается вопрос рекультивации полигонов в Волосовском и Всеволожском районах. Порой, прикрываясь экологическими проблемами, некоторые псевдоактивисты льют воду на мельницу мусорной мафии и распространяют неправдивые слухи об открытии мусоросжигающих предприятий. Не стоит верить голословным выкрикам. Область намерена развивать сортировку и переработку мусора, сокращая количество мусорных полигонов.

Ирэн Овсепян