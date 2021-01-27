Турнир по гольфу «СТАС Оупен» прошел на «Песчанке»

17 января в городе Всеволожске на территории парка «Песчанка» состоялся традиционный ежегодный гольф-турнир «СТАС Оупен» («Самый ближний удар к лунке»).

В турнире выступили 30 спортсменов, которые занимаются гольфом во Всеволожской спортивной школе Олимпийского резерва. Вместе с юными гольфистами в соревновании приняли участие их родители.

В связи с обильными снегопадами, прошедшими в середине января, было принято решено, что участники турнира будут играть на короткую лунку (52 м). Каждому из них давалось по две попытки.

В результате оказалось много победителей и призеров, которые распределились по возрастным группам. В нашей газете мы не можем указать всех призеров, назовем только обладателей первых мест. Среди мальчиков 2012–2014 годов рождения первое место занял Арсений Ярополов с результатом 20 м. Среди девочек 2012–2014 годов рождения первое место заняла Мария Кливцова (28 м). Среди юношей 2007–2011 г.р. – Константин Лавриненко (6 м). Среди девушек 2007–2011 г.р. – Екатерина Балицкая (15 м). Среди юниоров и мужчин 2006 г.р. и старше – Михаил Лавриненко (4 м). Среди юниорок и женщин 2006 г.р. и старше – Наталья Гонтарева (10 м).

Церемонию награждения провели президент ОО «Региональная спортивная Федерация гольфа Ленинградской области», АНО «Академия детского гольфа Северо-Запада РФ» и РФСОО «Федерация гольфа города Севастополя» Станислав Щукин, а также ответственный секретарь соревнования Максим Белов. Они поздравили участников с наступившим Новым годом и вручили им медали и призы от партнеров.

Соб. инф.

Фото из архива Станислава Щукина