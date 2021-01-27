Дома по программе расселения из аварийного жилья будет строить Единый генподрядчик

Об этом сегодня, 27 января, рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин. Всего в 47-м регионе необходимо расселить жителей из 1 064 домов.

– Это достаточно большой объем, если сравнивать его с другими регионами РФ, – отметил председатель комитета по строительству Ленинградской области Константин Панкратьев. – Нужно построить 280 тысяч квадратных метров жилья и расселить порядка 16 тысяч граждан.

Как сообщает специалист, в прошлом году удалось построить 21 тысячу кв.м и расселить 1 100 семей. В 2021 году планируется обеспечить новыми квартирами 1 700 граждан. Ожидается, что Единый генподрядчик упорядочит ситуацию в сегменте строительства домов по программе расселения из аварийного жилья. Также такая мера поможет решить проблему подрядчиков, которые банкротятся и замораживают стройки.

Ирэн Овсепян