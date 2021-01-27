Стоимость жилья в Ленобласти за пять лет выросла в два раза

Квадратный метр жилья в 47-м регионе обойдется его владельцу в 120 тысяч рублей. В 2016-м эта цифра составляла 60 тысяч рублей. Об этом, отвечая на вопрос «Всеволожских вестей», заявил заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин.

– Цены растут из-за рыночных механизмов, – отметил Михаил Иванович. – Льготная ипотека вызвала повышенный спрос к квадратным метрам. По ходу оказалось, что строители не готовы были обеспечить жильем так много людей. Спрос был большой, а предложение – ограниченное. Итог – повышение цен.

Зампред отметил, что в правительстве надеятся стабилизировать ситуацию привлечением новых компаний-застройщиков.

Ирэн Овсепян