Реконструкцию Колтушского шоссе планируется завершить летом 2024 года

На этой неделе стартуют работы по перекладке водопроводной трубы в зоне расширения дорожной границы Янино и Санкт-Петербурга. Дорожники готовятся к переустройству инженерных сетей и разрабатывают трассировку временной дороги длиной в 1,5 километра.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в ближайшее время будет решаться вопрос по ряду участков, попадающих в зону строительства. Часть из них уже переданы подрядчику, с владельцами остальных ожидается заключение соглашений о временном занятии и последующем выкупе.

В ходе реконструкции Колтушского шоссе дорогу на участке от Янино до Суоранды расширят до четырех полос, обустроят тротуары и автобусные остановки, сделают подъездные карманы для общественного транспорта и установят современное освещение. Завершить строительство планируется летом 2024 года.