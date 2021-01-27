Огненное шоу, диджей и танцы на «Песчанке»: во Всеволожске отметили День студента

День студента во Всеволожске прошел очень весело и оживленно – 25 января молодежь собралась в парке «Песчанка». На праздник пригласили не только студентов вузов и колледжей, присоединиться могли все желающие.

Неудивительно, что гуляющие жители тоже заинтересовались действием. Гости могли сделать фотографию со сказочными персонажами и отлично потанцевать под энергичную музыку. За музыкальное сопровождение отвечал диджей Lisitsyn. Тех, кто предъявил студенческий билет, угощали вкусной едой и горячими напитками. Также для ребят подготовили огненное шоу и лотерею. Можно было поучаствовать во флешмобе, оставив свои пожелания на доске с помощью фломастера. Гости делились впечатлениями и передавали «приветы».

Начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям Яна Сахацкая говорит, что День студента – это первое масштабное событие, которое состоялось в этом году на Песчанке. Она считает, что праздник получился ничуть не хуже, чем в предыдущие годы, хоть и в другом формате. В этом году конкурсанты не блистали на сцене, не веселили публику искрометным юмором, не восхищали своими талантами. Однако никто не запрещал провести конкурс в режиме онлайн.

Подросткам предложили снять забавные видеоролики. Первый они посвятили визитке команды. Второй – «Учеба в период пандемии COVID-19» – рассказывал о том, как ребята получают знания в это непростое время. Третий ролик был посвящен тому, как списать на «удаленке». В нем студенты делились своими хитростями. По итогам конкурса победила команда «Воздух» из Морозовского поселения, а приз зрительских симпатий завоевала сборная команда «Соседи», члены которой живут в Кузьмоловском и Новодевяткинском поселениях. На этот раз онлайн- и офлайн-форматы слились воедино.

Екатерина Королева

Фото Антона Ляпина