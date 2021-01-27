Ленобласть попросит Правительство РФ помочь построить метро в Новосаратовку

Проект обращения за помощью в финансировании строительства метро в Новосаратовку через промежуточную станцию в Кудрово проходит согласование в правительстве Ленинградской области.

Об этом сегодня, 27 января, на пресс-конференции в ТАСС заявил заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин. Документ находится на рассмотрении губернатора Александра Дрозденко.

– Думаю, что глава региона одобрит проект, – прокомментировал Михаил Москвин. – Что касается вопроса финансирования, то владелец «Петербургского метрополитена» – Смольный, а значит, инвестировать средства в подземку может только Северная столица. Поэтому мы планируем обратиться в Правительство России с инициативой выделить деньги Петербургу на строительство метро. Со своей стороны мы гарантируем выдачу участка под депо.

Ирэн Овсепян