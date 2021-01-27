За январь 2021 года в Ленобласти не зафиксировано крупных очагов заражения COVID-19

Новогодние праздники в кругу семьи и ограничительные мероприятия сыграли свою положительную роль. По сравнению с декабрем 2020 года в январе 2021 года количество заболевших коронавирусом снизилось.

Об этом рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Лидия Васильевна Буц. Ее выступление состоялось на пресс-конференции «Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Санкт-Петербурге и Ленинградской области», прошедшей 21 января на площадке «ТАСС. Северо-Запад».

– Мы считаем преждевременным называть ситуацию стабильной, – отметила Л.В. Буц, – и будем продолжать наблюдения. Но за январь 2021 года в организациях, работающих в Ленинградской области, не было зафиксировано ни одного крупного очага COVID-19. У нас имеются разве что небольшие бытовые очаги. У детей в школах тоже отмечены только отдельные случаи.

Любопытно, что ношение масок и соблюдение дистанций повлияло не только на ситуацию с коронавирусом, но и на заболеваемость гриппом и ОРВИ. В этом отношении ситуацию в области можно назвать благополучной: привычного для данного сезона превышения порога по заболеванию гриппом нет. Возможно, это объясняется тем, что осенью 2020 года активно прошла прививочная кампания – от гриппа вакцинировались 64,3% населения.

Сейчас идет масштабная кампания по вакцинации против коронавируса. Стоит отметить, что вакцина требует особых условий транспортировки и хранения, а в сельской местности не всегда есть для этого возможность. Поэтому в Ленинградской области пока оборудовано шесть пунктов, куда можно приехать, чтобы получить прививку. К 21 января 2021 года в Ленобласть поступило 10 000 доз вакцины «Спутник V» в замороженном виде. В первую очередь начали прививаться медицинские и социальные работники, затем – работники образования и сотрудники МВД. Лидия Васильевна назвала следующие цифры: на 21 января в Ленинградской области однократно получили прививку 2000 человек, а двукратно – 500 человек. Напоминаем, что вакцину от коронавируса необходимо принимать в два этапа с перерывом в 21 день.

Людмила Однобокова