В Ленобласти в прошлом году ввели 2,5 миллиона квадратных метров жилья

Темпы роста строительства в 47-м регионе растут. Об этом 27 января заявил заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин, рассказывая об итогах 2020 года и планах жилищного строительства, реализации программы переселения граждан из аварийного жилья и благоустройстве общественных территорий

– В прошлом году было возведено 1 млн 100 тысяч квадратных метров многоквартирного жилья и 1 млн 400 тысяч кв.м. индивидуальных домов, – подчеркнул Михаил Москвин. – При этом на строительном рынке наблюдается нехватка рабочей силы и подорожание строительных материалов. Приход новых инвесторов поможет сбить стоимость и даст второе дыхание этому важному сектору экономики.

По словам Михаила Москвина, вскоре начнется реализация масштабной стройки в районе «Ржевки». Там планируется возвести 1,5 млн. квадратных метров жилья. Также готовятся к строительству новых жилых домов во Всеволожске, Западном Мурино, Янино.

– Не секрет, что строительный сектор – драйвер экономического роста, – подчеркнул заместитель председателя правительства. – Поэтому мы планируем привлекать к отрасли новых инвесторов-застройщиков.

Ирэн Овсепян