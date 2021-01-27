Бугровские спортсмены стали победителями первенства России

С 21 по 24 января в городе Чайковский проходило первенство России среди юношей и девушек по прыжкам на лыжах с трамплина. В составе сборной Санкт-Петербурга выступили спортсмены из Всеволожского района – Валерия Римденок и Козлов Иван.

Как сообщает пресс-служба Бугровского поселения, молодые лыжники показали высокие результаты и стали победителями первенства в командных и личных соревнованиях. Так, Валерия Римденок стала трехкратной победительницей, сумев занять первые места в командных соревнованиях среди девушек, миксте и личном первенстве. Иван Козлов стал двукратным победителем, прекрасно показав себя в командных соревнованиях среди юношей и миксте.

Ребята из Бугровского поселения тренируются под руководством Александра Козлова, который также проживает в поселке Бугры. Не так давно местная администрация подарила Валерии Римденок прыжковые лыжи, на которых выступает спортсменка.

Фото пресс-службы Бугровского сельского поселения