Ученики «Ново-Девяткинской СОШ № 1» любят проводить время в школьной библиотеке

Библиотечный фонд Ново-Девяткинской школы насчитывает 10 тысяч экземпляров. Об этом корреспонденту «Всеволожских вестей» рассказала заведующая школьной библиотекой Лора Павлоградская.

– У детей из младшей школы востребованы сказки зарубежных писателей, рассказы про животных и о динозаврах. Старшеклассники больше любят читать фантастику, приключения и книги о любви и дружбе. Но всем школьникам нравится одно – комиксы. За последнее десятилетие наша школьная библиотека пополнилась и последними книжными новинками. Это содержательная литература, которая взращивает в детях ум и доброту, – подчеркнула Павлодарская.

Напомним, что во Всероссийском конкурсе «Школьный информационно-библиотечный центр – концепция будущего» учебное заведение Всеволожского района стало первым. Второе место за библиотекой лицея № 10 в Перми, а бронзовым призером стала гимназия № 115 Уфы. Предпочтение отдали тем, чьи библиотечные модели шли в ногу со временем.

– Победа в конкурсе – это результат большого труда нашей сплоченной и дружной команды, – говорит директор МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1» заслуженный учитель РФ Галина Мартыновская. – Признание пришло с годами. Школа у нас была построена 33 года назад – в 1988 году. Тогда открылась и библиотека. Время летит со скоростью космической ракеты, но мы не привыкли стоять на месте. На дворе уже XXI век. Все меняется: от парты до мела. Нельзя останавливаться. Необходимо смотреть вперед. Ведь нужно или поспевать за стремительным течением реки времени, либо остаться на берегу и признаваться, что ты абсолютно архаичен и не способен адаптироваться к новым веяниям. Поэтому с радостью перешли на использование электронных технологий.

При этом директор считает, что бумажные книги будут востребованы всегда.

– Люди не случайно берегут их как зеницу ока, – отмечает Галина Мартыновская. – Запах, шуршание страниц, красивые картинки… Этого ничем не заменить. Какие гаджеты, когда мы выложим сказочные книги Владимира Сутеева с его чудесными картинками?! Наши ребята будут просто в восторге. После таких встреч у школьников сразу проявляется неподдельный интерес к бумажной книге.

Также директор подробнее рассказала об одной из ведущих тем школы – литературном краеведении. Ребята узнают на библиотечных уроках, литературно-музыкальных встречах о писателях, художниках, музыкантах, которые творили в разные эпохи на земле всеволожской. Школьники с интересом слушают рассказы о ленинградской земле, а особенным успехом пользуются визиты замечательного прозаика, краеведа Владимира Кудрявцева.

Кстати, для наглядности разработана интерактивная литературная карта, с которой можно познакомиться как в фойе, так и в блоге школьной библиотеки на сайте Ново-Девяткинской школы. Опытом работы о литературном краеведении учебное заведение делится на областных конференциях и всероссийских конкурсах.

Ирэн Овсепян