Всеволожские ориентировщики отличились на областных соревнованиях

В минувшие выходные, 23 и 24 декабря, в Киришах прошли Чемпионат и Первенство Ленинградской области по спортивному ориентированию. Спортсмены из Всеволожского района показали высокие результаты и заняли призовые места в разных возрастных категориях.

Соревнования прошли в двух дисциплинах: «лыжная гонка – маркированная трасса» и «лыжная гонка – классика». Всеволожский район представляли спортсмены отделения спортивного ориентирования МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта». Ребята составили серьезную конкуренцию лыжникам из других районов.

Так, Бородулина Ольга (тренер Шеин А.В.) стала победительницей Чемпионата Ленинградской области в двух дисциплинах.

В дисциплине «лыжная гонка – маркированная трасса» призовые места заняли:

Мальчики до 13 лет: 2 место – Ботов Алексей (тренер – Баркалова А.П.).

Девочки до 13 лет: 1 место – Вердайнен Майя (тренер – Баркалова А.П.).

Девушки до 15 лет: 1 место – Юсупова Анастасия (тренер – Теперева А.А.), 2 место – Трофимова Варвара (тренер – Баркалова А.П.), 3 место – Куличкова Валерия (тренер – Баркалова А.П.)

Девушки до 18 лет: 1 место – Тюленева Татьяна (тренер – Теперева А.А.).

В дисциплине «лыжная гонка – классика» призовые места заняли:

Девочки до 13 лет: 1 место – Вердайнен Майя (тренер – Баркалова А.П.), 2 место – Баркалова Василиса (тренер – Баркалова А.П.), 3 место – Полякова Мелания (тренер – Теперева А.А.).

Девушки до 15 лет: 1 место – Юсупова Анастасия (тренер – Теперева А.А.), 2 место – Трофимова Варвара (тренер – Баркалова А.П.), 3 место – Константинова Арина (тренер – Баркалова А.П.).

Девушки до 18 лет: 2 место – Тюленева Татьяна (тренер – Теперева А.А.).

Мальчики до 13 лет: 2 место – Ботов Алексей (тренер – Баркалова А.П.), 3 место – Ильин Владислав (тренер – Теперева А.А.).

Юноши до 18 лет: 2 место – Тимофеев Иван (тренер – Теперева А.А.).

Напомним, что спортивное ориентирование увлекательный и азартный вид спорта. Участники с помощью карты и компаса должны находить контрольные пункты, заранее расположенные на местности. Результаты соревнований определяются из расчета времени прохождения дистанции. При этом важно как взятие каждого пункта из списка, так и соблюдение заданного порядка. Сейчас спортивное ориентирование набирает популярность не только как вид спорта, но и как форма активного досуга для детей и взрослых.

Фото отдела физической культуры и спорта Всеволожского района