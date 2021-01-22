Флорбол на снегу и веселые эстафеты: всеволожцев приглашают на бесплатные тренировки

Физическая активность зимой не должна ограничиваться домашней зарядкой и занятиями в теплых фитнесс-залах, ведь зимние виды спорта не только помогают укрепить здоровье, но и поднимают настроение. Отдел физической культуры и спорта администрации МО «Всеволожский муниципальный район» организовал сразу несколько интересных мероприятий на свежем воздухе для детей и взрослых.

В эту и следующую субботу, 23 и 30 января, в парке «Песчанка» пройдут открытые тренировки по лыжам «Зимняя тропа». Профессионалы смогут отточить свое мастерство и проехать по подготовленной трассе, а новички познакомятся с этим видом спорта под руководством опытных тренеров.

24, 29 и 31 января на Юбилейной площади пройдут «Веселые эстафеты» и «Флорбол на снегу». К участию приглашают детей от 7 лет и их родителей. Отличное настроение и дух соревнований гарантирован! Для удобства жителей мероприятия в воскресение начнутся в 11.30, а вот в пятницу – в 16.00.

Также каждые вторник и четверг в 9.30 всех желающих приглашают на утреннюю оздоровительную зарядку. Занятия бесплатные, проходят по адресу: Колтушское шоссе, 110 (парк у Всеволожского ДК).

Регулярные тренировки проходят и для любителей северной ходьбы. Занятия бесплатные, проходят по адресам: ул. Магистральная, 9А; Колтушское шоссе, 110 и ул. Доктора Сотникова, 31.

Занятия проводят специалисты МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта». Подробности можно узнать в официальной группе отдела в соцсети «ВКонтакте» и по телефону 8 931 276-88-27.