Об истории Юкковского поселения расскажет фотогалерея

По просьбам местных жителей администрация Юкковского сельского поселения на своих официальных ресурсах запустила рубрику, посвященную истории родного края. В одном месте планируется собирать как архивные фотографии и краеведческие материалы, так и воспоминания земляков, упоминания в кино и литературе, картины и архивные документы.

Ознакомиться с пока что небольшой подборкой можно в специально созданной фотогалерее в соцсетях. Здесь уже размещены несколько картин художников и живописцев, вдохновившихся местными видами, фотооткрытки и снимки начала прошлого века. Пополнить коллекцию может любой житель района – достаточно добавить фотографию, указав примерное время и место съемки. Планируется также публиковать выдержки из книг, журналов и газет разных лет.

Идея собрать воедино материалы о родном поселении пришлась по душе местным жителям. Кто-то уже откликнулся на призыв поделиться уникальными материалами, а кто-то предложил развить идею и, в случае сбора достаточного количества материалов, задуматься о музейной экспозиции.

На фото: Чернореченский сельсовет и Ленинградское шоссе, дер. Юкки. Снимок предоставлен Павлом Смирновым