Из Всеволожска в Кронштадт: потерявшуюся месяц назад собаку нашли дрейфующей на льдине

История потеряшки из Всеволожского района завершилась чудесным спасением. В конце декабря прошлого года собака по кличке Альма, испугавшись взрыва петарды, сбежала со двора частного дома во Всеволожске. Нашли ее, исхудавшую и промерзшую, спустя месяц на льдине у берегов Кронштадта.

Несчастное животное заметили с сухогруза, который собирался отойти от пирса. Экипаж тут же сообщил о дрейфующей на льдине собаке волонтерам спасательной команды «Легион», а те в свою очередь привлекли коллег по цеху из «Кошкиспас». Команда сухогруза решила не запускать двигатели судна, чтобы не повредить хрупкий истончившийся лед, на котором спасалось животное.

Приехавшие на место волонтеры провели настоящую спасительную операцию. Собака к этому моменту совершила несколько неудачных попыток выплыть из ледяной ловушки и, окончательно выбившись из сил, просто лежала на льдине. И хотя экипаж сухогруза накидал для животного паллет, отчаявшийся пес уже не пытался по нему пройти к людям.

– Операция по спасению прошла максимально оперативно, – рассказывают спасатели СК «Легион». – Быстрое облачение Тани в гидрокостюм, Ксюша на страховке, Катя на переживаниях, команда сухогруза в первом ряду партера по борту. Вся операция на льду заняла чуть меньше 6 минут.

Однако на этом история не заканчивается. Вскоре удалось не только узнать имя питомца, но и найти его хозяев! А все благодаря группе потеряшек в соцсетях, где владельцы Альмы разместили информацию о сбежавшей любимице. По итогу удивительные приключения собаки закончились хорошо: Альму отогрели, накормили и вернули хозяевам.

Фото СК «Легион»