Медсестер и акушерок Ленобласти включили в программу «Земский доктор»

Власти Ленобласти расширили список участников программы «Земский доктор», в рамках которой специалисты получают поощрительные выплаты при устройстве на работу в регионе. Начиная с этого года, помимо врачей и фельдшеров, заявку на участие в программе могут подать акушерки и медсестры.

Основными условиями программы «Земский доктор» являются возраст до 50 лет и готовность работать в рамках контракта не менее пяти лет. Врачам в рамках программы выплатят 1,5 миллиона рублей, фельдшеры могут рассчитывать на разовую выплату в 750 тысяч рублей. Выплаты акушеркам и медсестрам меняются в зависимости от удаленности населенного пункта от Санкт-Петербурга и могут составить от 500 до 700 тысяч рублей.