В Свято-Варваринском храме была освящена новая купель-часовня

Праздник Крещения Господня в этом году ознаменовался для прихожан церкви Святой Великомученицы Варвары в поселке Рахья большим событием – 19 января после Божественной литургии по благословению владыки Игнатия там была освящена купель-часовня во имя Архангела Михаила.

Купель построена над прудом, а вода в нее поступает из расположенного рядом колодца. Место колодца было утеряно еще до возведения храма, но чудесным образом открылось рабочим, укладывавшим тротуарную плитку. Старый деревянный колодезный сруб, к счастью, сохранился, и колодец, питающийся водами из подземных источников, обрёл новую жизнь. При установке фундамента под купелью были обнаружены три ручья, которые будут наполнять пруд чистой водой.

Под крышей часовни созданы все условия для купания – широкие ступени, поручни, есть раздевалка. Очень красиво само украшенное деревянными кружевами здание с большими окнами, с резными дверями и скульптурой Архангела Михаила наверху.

После окончания литургии состоялся крестный ход. Прихожане вслед за настоятелем храма священником Олегом Патрикеевым прошли в часовню, где состоялось торжественное освящение купели. Праздничное событие вызвало большой отклик в сердцах верующих людей. Прихожане преподнесли в дар храму дорогие подарки. Семья из Санкт-Петербурга передала о. Олегу серебряную икону с ликом Спасителя, а жительница поселка Рахья – старинную икону с изображением св. Великомученицы Варвары.

Купель очень понравилась жителям, собравшимся на праздник. Все желающие в этот день смогли приобщиться к таинству крещенского купания и запастись святой водой.

Ольга Лазарева

Фото Антона Ляпина